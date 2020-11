Dopo lo scontro tra Tommaso e Dayane, Francesco ha commentato la modella con una nuova uscita infelice, ripreso poi dalla Salemi

Lo bagarre scoppiata tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello ha riportato alla luce diversi problemi tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip. Nell’occasione ha voluto dire la sua anche Francesco Oppini, già protagonista suo malgrado di svariati scivoloni non propriamente simpatici.

Forse dimentico delle precedenti cadute di stile, il figlio di Alba Parietti si è difatti lasciato scappare l’ennesima frase infelice contro la modella brasiliana.

Francesco Oppini ci ricasca

Tutto ha avuto inizio quando Maria Teresa Ruta, durante una chiacchierata con i componenti della stanza blu, ha posto un quesito ai suoi compagni d’avventura. Facendo riferimento alla vita sentimentale di Dayane, la presentatrice ha così involontariamente spinto Oppini junior ad affermare per ben due volte: “Poi non bisogna mancare di rispetto alle donne”.

Tali affermazioni hanno immediatamente irritato Giulia Salemi, che ha provveduto a redarguire Francesco precisando come ogni donna sia libera di comportarsi come meglio crede in una storia d’amore così come nella vita in generale.

Bellissimi i fan di oppini che screditano dayane quando il loro idolo misogino maschilista ha fatto e detto di peggio in quella casa, sia sulle donne che alle spalle di tommaso

Dayane è indifendibile, ma quel viscido in casa non ci dovrebbe stare a prescindere dopo ieri #gfvip pic.twitter.com/DTmsXfA9Ey — Babilonia🏳️‍🌈🐍 (@FeedMeTrash1) November 16, 2020

Chiaramente anche sui social moltissimi fan si sono scagliati contro il comportamento di Oppini, che sembra proprio non accorgersi delle sue sventurate frasi sessiste.