Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha voluto tastare il seno di Selvaggia Roma e ha elogiato il lavoro del chirurgo.

Fin dall’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip si è creato un certo feeling tra lei e Tommaso Zorzi, che durante la notte ha lodato la forma del suo seno.

Tommaso Zorzi e il seno di Selvaggia

Selvaggia Roma è entrata al GF Vip da poche ore e ha già creato grande trambusto confessando di aver già avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli e con Enock Barwuah (per altro quando quest’ultimo era già legato all’attuale fidanzata).

A Tommaso Zorzi sembra che la new entry del GF Vip sia piaciuta subito, e durante la notte insieme agli altri concorrenti non ha perso occasione per fare complimenti a Selvaggia Roma, a cominciare dal suo seno. Anzitutto l’influencer ha voluto sapere se fosse il suo seno naturale e, alla risposta negativa dell’ex volto di Temptation Island, ha preteso di toccarlo, elogiando il lavoro svolto dal chirurgo. “Guarda che seno che le ha fatto”, ha detto difronte agli altri concorrenti della stanza blu, anche loro divertiti dalla scena.

Tommaso che tasta le tette di Selvaggia alle 4 di mattina ⚰️😂 #GFVIP pic.twitter.com/bbcJqBab6E — BORING (@headandthoughts) November 14, 2020

Mentre nella casa le confessioni di Selvaggia hanno già creato un putiferio, a quanto pare Zorzi sarebbe il suo primo sostenitore: “A me non interessa chi ha ragione o chi ha torto.

So solo che prima ero annoiato e adesso mi diverto”, ha dichiarato l’influencer all’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Come andrà a finire tra lei e il fratello di Mario Balotelli?