Nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un scontro tra Dayane e gli altri inquilini della casa.

Nel corso della diciannovesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini della casa più spiata d’Italia un video con protagonista Dayane Mello che nel corso della settimana ha avuto uno scontro con Tommaso Zorzi e altri concorrenti del reality per via del vino.

Ecco cosa è successo.

Dayane Mello contro tutti

Sabato sera, dopo una festa, si è assistito ad uno scontro tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi in merito alla richiesta del vino. “Siamo arrivati a un livello di stress assoluto. Ho sentito quello che ha provato Franceska dentro questa Casa. Ognuno aspetta che l’altro sbagli. Quella notte avevo solo detto che tutti, me compresa, abbiamo esagerato a tratti durante le feste. Tommaso ha scatenato l’inferno ma non c’era niente di personale”, ha affermato la modella.

Tommaso Zorzi dal suo canto ha affermato: “Non esiste alcun branco. Il bullismo l’ho vissuto e non è questo. Dayane voleva passare per vittima. Nella clip ha detto che gli altri erano irresponsabili, non si è inclusa tra gli irresponsabili. Mi dà fastidio il fatto che si debba erigere a paladina. Non deve passare il messaggio che cerchiamo il pretesto per prendercela con te.

Ti ho bullizzata? Ho aizzato il branco contro di te?”. Interpellata dal conduttore Alfonso Signorini, inoltre, Elisabetta Gregoraci ha affermato di non apprezzare il fatto che Dayane Mello faccia la vittima.