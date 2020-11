Una nuova confessione dei gieffini ha scatenato il putiferio per le condizioni igieniche della camera della contessa: ecco di cosa si tratta

Patrizia de Blanck sembra vivere in una vera e propria camera dei segreti, che tuttavia non appaiono per nulla attraenti! La contessa, che come sappiamo ha una stanza privata al Grande Fratello Vip, pare avervi addirittura nascosto un orologio, che ha anche mostrato qualche giorno fa ad Enock.

Nella camera, tuttavia, sembrano esserci anche altri elementi ben più ripugnanti di un orologio, stando almeno alle recenti rivelazioni di Pierpaolo Pretelli.

NO io giuro sto con le lacrime stavano parlando delle pessime condizioni igieniche in camera della Contessa e se ne escono con: “e poi c’è stato il problema..” “Re nato” *annuendo* “RE NATO” Cioè un topo, io sto con le lacrime scusate🚑⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/ewutoA23vg — BEHVABBÈADOROOO (@aurs___) November 16, 2020

Ricordando ancora una volta come la nobildonna sia solita portarsi in camera il cibo, l’ex Velino ha infatti svelato di aver visto nella stanza della contessa niente meno che un topo! Forse attirato da patatine, biscotti e quant’altro lasciato in giro dalla neo 80enne, l’animaletto potrebbe del resto essere facilmente entrato nella magione di Cinecittà.

🚨🚨Tommaso e Pierpaolo raccontano che a causa della mancanza d’igiene della contessa è stato trovato un topo nella sua camera, la regia subito stacca per coprirla per l’ennesima volta🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/wYwQvf1ODh — UN 78% FRICCICARELLO (@BiasBowie02) November 15, 2020

Anche Tommaso Zorzi aveva commentato solo pochi giorni fa con Maria Teresa Ruta la scarsa igiene della camera di Patrizia De Blank. “ C’era unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole… Mi sono avvicinato e c’era puzza.

Quella camera è zozza. Non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Sporcizia unica, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto”.