Qual è la vera natura della speciale amicizia tra Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma? Un commento "furbetto" dell'ex Velino solleva il dubbio

Come emerso nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e la nuova entrata Selvaggia Roma sono amici da circa due anni e mezzo. In questo torno di tempo, tra loro ci sarebbero stati anche due baci molto intimi, come dichiarato dalla stessa popolare influencer in puntata.

La prima volta ci sarebbero baciati dopo aver lavorato insieme per un supermercato, mentre la seconda volta avvenne in una discoteca, dove lui lavorava. Di tali effusioni Pierpaolo ha tuttavia negato l’esistenza, forse per pudore nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Il modello ha infatti parlato solo di una forte amicizia, nonché di “baci sulla guancia vicini alla bocca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Il loro pare dunque un rapporto particolarmente ambiguo, che siamo certi riservi ancora delle grandi sorprese. Proprio in queste ore, del resto, è tornato virale in rete un particolare messaggio dell’ex Velino di Striscia la Notizia a commento di una foto parecchio provocante della stessa Selvaggia.

In occasione dello scorso Natale, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island pubblicò uno scatto con il décolleté in bella vista di fronte a un albero ben addobbato.

Sotto alla foto, Pierpaolo aveva dunque scritto: “Ma che belle palle di Natale”, alludendo chiaramente al nuovo seno fresco di chirurgia della Roma. Se con Elisabetta Gregoraci ha un’amicizia speciale, con Selvaggia Roma può aver avuto un rapporto non convenzionale? Non resta che attendere nuovi sviluppi o nuove rivelazioni sulla pruriginosa faccenda.