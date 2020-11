Le scarpe della Lidl, poche ore dopo essere terminate sugli scaffali, hanno invaso il web a prezzi folli.

Gli italiani lunedì 16 novembre hanno invaso i punti vendita Lidl. La nota catena tedesca, infatti, ha messo in commercio una linea di abbigliamento con il proprio marchio in edizione limitata. Magliette, calzini, ciabatte e persino scarpe. Queste ultime, in particolare, al prezzo di 12,99 euro, sono andate a ruba.

In molti le hanno acquistate in blocco con l’obiettivo di fare un affare. Su Internet, per questo motivo, sono apparsi nelle ore successive diversi annunci in cui venivano rivendute le sneakers in questione. Peccato, tuttavia, che i prezzi siano folli.

Le scarpe della Lidl

I capi di abbigliamento del marchio Lidl erano già apparsi sugli scaffali quest’estate in Gran Bretagna, Germania, Belgio e Finlandia. Al loro arrivo in Italia hanno generato grande entusiasmo.

Anzi, fin troppo. Code infinite davanti ai punti vendita, assembramenti in prossimità degli scaffali e persino liti per accaparrarsi almeno una maglietta, un paio di scarpe o persino dei calzini.

Le sneakers, tuttavia, sono senza dubbio il pezzo più ricercato. Per questa ragione in tanti hanno riempito i carrelli con decine e decine di paia di scarpe. Quel che è certo è che gli acquirenti non sono intenzionati ad indossarle tutti. In tanti, infatti, le hanno messe in vendita su siti come eBay.

La cifra non è affatto modica. Si va dai 50 euro ai 200 euro. Prezzi da brand di alta moda per prodotti di una collezione low cost.