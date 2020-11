Tina Cipollari si è confessata per la prima volta su se stessa, descrivendosi come una donna fragile e apprensiva.

Tina Cipollari si è confessata per la prima volta su se stessa, rivelando dettagli inediti sul proprio carattere e sul proprio rapporto con i suoi figli.

Tina Cipollari: la confessione

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha conquistato il pubblico televisivo mostrandosi come una donna forte e sicura di sé ma, a quanto pare, l’opinionista del famoso dating show avrebbe in realtà un’altra percezione di se stessa: “Sono una donna fragile, piena di paure e una mamma apprensiva”, ha dichiarato Tina, mamma di Mattias, Gianluca e Francesco (nati dalla sua unione con Kikò Nalli, oggi naufragata).

Oggi sembra che l’opinionista vamp abbia ritrovato la serenità accanto al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con cui la storia sembra procedere a gonfie vele. I due avrebbero avuto anche l’intenzione di sposarsi, ma purtroppo l’emergenza Coronavirus ha fatto lo sgambetto ai loro piani. Nonostante i due continuino a vivere il loro amore “a distanza” (lei vive a Roma con i figli e lui a Firenze) continuano a vedersi con assiduità.

Quando Tina si reca a Firenze dal suo attuale compagno, non di rado incontra anche Giorgio Manetti, ex partecipante di Uomini e Donne e suo grande amico (nonché ex fiamma della sua acerrima nemica, Gemma Galgani). A quanto pare i due hanno mantenuto un ottimo rapporto, specie perché oggi anche il “Gabbiano” è piuttosto negativo nei confronti della dama torinese acerrima rivale di Tina: “È più furba di quello che vuole far credere.

È una cornacchia bugiarda. Lei crea le polemiche”, ha dichiarato l’opinionista su Gemma.