Dopo le critiche ai salotti tv della D'Urso Alba Parietti ha risposto ai tanti che le hanno chiesto come mai abbia accettato di tornare nei suoi show.

In passato Alba Parietti ha più volte aspramente criticato i programmi di Barbara D’Urso, mentre oggi è una delle opinioniste più in vista dei suoi programmi. La famosa showgirl ha spiegato il motivo per cui si recherebbe negli show della conduttrice.

Alba Parietti e Barbara D’Urso

Alba Parietti ha più volte denigrato gli show della D’Urso arrivando persino a dire in un’occasione che lei avrebbe “calpestato la dignità delle persone”. Visto che di recente Alba Parietti è diventata una delle opinioniste di punta degli show della conduttrice, in tanti sui social le hanno ricordato quelle sue parole e le critiche aspre da lei espresse nei confronti dei programmi della D’Urso.

A rispondere a simili polemiche ci ha pensato Alba Parietti stessa scrivendo:

“Tre ville, a Ibiza, Courmayer e Bali. Vi basta?”, insomma la conduttrice ha asserito che accetterebbe di andare nei salotti di Barbara D’Urso solo ed unicamente per denaro. “Non sono qui per scusarmi, potrei fare un colpo di teatro, prendere, uscire e passare alla Storia, ma preferisco passare dalla cassa”, aveva detto in un’altra occasione. La sua risposta sarà bastata a soddisfare i fan? Oltre alle tematiche di attualità Alba Parietti si reca nei salotti tv della D’Urso anche per commentare la partecipazione di suo figlio, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip 5 (di cui è uno dei concorrenti).

Più volte sui social Alba Parietti ha preso le parti di suo figlio (mentre in alcuni casi – come quello delle affermazioni sessiste – si è apertamente scagliata contro di lui).