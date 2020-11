Da sempre icona di bellezza ed eleganza, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look molto sofisticato nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Oltre che per la particolare amicizia con Pierpaolo Pretelli, la showgirl si è sempre distinta per eleganza e stile nella Casa di Cinecittà. Sfoggiando sensuali abiti da sera, jumpsuit accattivanti e minidress decisamente provocanti, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha tuttavia mai rinunciato al lusso, neppure durante la quotidianità.

Nella diretta di lunedì 16 novembre 2020, la bella Eli ha di fatto optato per un look total black, mettendo in mostra le sue spettacolari gambe con un completo super femminile.

Abbinando un blazer nero modello smoking a dei micro shorts, la Gregoraci è dunque risultata più sensuale che mai. La 40enne si è peraltro trovata ad accavallare peraltro spesso le gambe per evitando ogni possibile incidente bollente.

La giacca a due bottoni e con dettagli in raso pare essere un modello presente sul sito di Elisabetta Franchi al costo di 500 euro, anche se quella della Gregoraci è più scollata, chiusa infatti da una spilla da balia.

A completare la mise della showgirl sono poi stati scelti degli orecchini lunghi a forma di croce insieme agli immancabili bracciali. Il tutto è stato infine corredato da un paio di stivali di camoscio nero con tacco largo e simpatici pon-pon lungo la gamba. Il suo look elegante e sensuale tutto in nero ha dunque spopolato sui social, dove è stato decretato come il perfetto outfit per l’attuale stagione autunno-inverno.