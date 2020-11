Fabrizio Corona tornerà in carcere per altri 9 mesi? Il 25 novembre è in programma un'udienza davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza

Fabrizio Corona tornerà in carcere per altri 9 mesi? Il prossimo 25 novembre è in programma un’udienza davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano nella quale si discuterà se far proseguire il differimento pena concesso all’ex Re dei paparazzi in via provvisoria un anno fa.

Fabrizio Corona torna in carcere?

Il 25 novembre si svolgerà un’altra udienza davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere del differimento pena concesso a Fabrizio Corona un anno fa in via provvisoria. Dopo essere stato trasferito in un istituto di Monza per via di una patologia psichiatrica che gli sarebbe stata diagnosticata, Corona ha continuato a scontare la sua pena ai domiciliari ma adesso è possibile che dovrà tornare in carcere per altri 9 mesi.

Mentre la procura generale ha asserito che l’ex Re dei paparazzi non sarebbe pericoloso e che la sua patologia psichiatrica si sia aggravata dietro le sbarre, a metà ottobre il tribunale di Sorveglianza aveva stabilito che Corona dovesse scontare in carcere i 9 mesi da lui trascorsi in isolamento terapeutico. Sulla vicenda si attende il verdetto della Cassazione, e per il momento non è chiaro quale sarà il destino di Fabrizio Corona.

Negli ultimi mesi l’ex Re dei paparazzi è stato al centro di un’accesa diatriba con l’ex moglie, Nina Moric, che l’ha accusato di aver manipolato suo figlio, Carlos Maria. Il ragazzo ha deciso autonomamente di trasferirsi a casa del padre, e sul loro rapporto Corona ha detto: “Da quando ho ritrovato un rapporto con mio figlio Carlos, sento il peso di tutto quello che ho passato. Se non prendo tre Tavor o 30 gocce di Xanax, non dormo.

Nessuno può capire cosa provo al pensiero che potrei tornare in galera”.