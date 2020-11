Patrizia De Blanck non ha preso bene la nomination fattale da Giulia Salemi: la reazione della contessa contro l'influencer

Dopo due mesi passati pressoché indenni nella Casa del Grande Fratello Vip, ecco che anche Patrizia De Blanck è finita in nomination. All’infausta notizia data nel corso della diretta di lunedì 16 novembre 2020, la contessa è sembrata dapprima tranquilla. Tuttavia, non appena Alfonso Signorini ha salutato i concorrenti, è letteralmente esplosa in un turbine di affronti.

La nobildonna ha infatti scoperto di aver ricevuto un voto anche da Giulia Salemi, per questo si è duramente scagliata contro l’influencer italo-iraniana.

“Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene”.

La contessa non ha dunque accettato il fatto che Giulia possa aver “scompigliato il gioco” pur essendo arrivata da pochi giorni. “Stai proprio lontana da me. Non ti voglio manco vedere. Dopo due mesi che sono qui dentro, capisco se mi nominano gli altri con cui sono stata, ma lei?”. La De Blanck ha così precisato di aver cancellato la Salemi dalla cerchia delle sue amicizie nella Casa.

La neo 80enne, che ha festeggiato solo pochi giorni fa il compleanno nella magione romana, si trova quindi ora al televoto insieme a Francesco Oppini. Come al solito, venerdì si scoprirà chi dei due sarà il primo nominato per il lunedì successivo, giorno poi destinato all’effettiva eliminazione di uno di loro. Chi la spunterà?