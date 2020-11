Nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip, Signorini ha mostrato un video in cui si vede Dayane Mello parlare di Elisabetta Gregoraci.

Nel corso della diciannovesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui si vede Dayane Mello parlare di Elisabetta Gregoraci. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

I rapporti tra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci risultano ultimamente particolarmente tesi, con l’ex moglie di Flavio Briatore che interpellata da Signorini ha affermato: “Non mi considero una santa, ma nemmeno una falsa.

Non è normale che una persona con cui qui dentro non hai dei problemi, siamo andate d’accordo, poi cambia da un momento all’altro. Oppure se succede qualcosa me lo vieni a dire”.

Dayane dal suo canto ha dichiarato: “Lei si è sentita un punto di riferimento per tutti, io le sono sempre stata vicino. Lei in puntata mi ha attaccato, ha detto che io ho parlato male di Francesco, avevo chiesto a Pierpaolo di intervenire per me, ma lui non ha personalità ed è stato zitto”.

Ma non solo, poco dopo Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui si vede Dayane fare delle confidenze ad Adua su Elisabetta Gregoraci, con la modella che ritiene che la conduttrice abbia avuto un percorso facilitato perché ha sposato un miliardario: “Vedi, hai detto che non parli male di nessuno e l’hai appena fatto. Si chiama gelosia, cara Dayane. Io con quest’uomo ci sono stata tredici anni e ho avuto un figlio meraviglioso, mica un quarto d’ora”, ha quindi commentato Elisabetta Gregoraci.