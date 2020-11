GF Vip, Selvaggia Roma ci prova con Pierpaolo: “Dormi con me?”

Nel cuore della notte al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha fatto delle avances a Pierpaolo, proponendogli di dormire con lei.

Notte movimentata al cucurio del Grande Fratello Vip, dove Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso la notte lontani dagli altri coinquilini. La new entry del GF Vip, che ha provato ad allontanare Pierpaolo da Elisabetta Gregoraci, ha tentato delle avances nei suoi confronti.

Selvaggia ci prova con Pierpaolo

Che Selvaggia Roma avesse delle intenzioni molto chiare nei confronti di Pierpaolo, era evidenti addirittura prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. Una volta entrata nel reality show l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo e così, una volta rimasta sola con l’ex velino nel cucurio della casa, gli ha proposto di dormire insieme a lei. Prima Selvaggia Roma ha tentato di allontanare Elisabetta Gregoraci dai pensieri di Pierpaolo, anche se è evidente che l’ex velino sia ancora molto preso dalla showgirl che, per il momento, gli ha spiegato di non voler iniziare una storia all’interno della casa.

“Lei ti tiene come una scorta. Apri gli occhi. Se sono cose delicate, non ti metti a giocare con una persona qua dentro. Per me sta giocando, sta facendo proprio le tre carte. Tu sei partito in quarta perché pensavi stesse nascendo qualcosa tra di voi ma la cosa stava nascendo solo per te. Ci credo che ti voglia bene, per il resto sei una pedina”, ha detto Selvaggia Roma a Pierpaolo, prima di chiedergli: “Dormi con me? Giuro che non ti tocco”.

Il gieffino ha lasciato cadere la proposta nel nulla senza fornire risposta, e lui e Selvaggia hanno dormito in letti separati. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E come la prenderà Elisabetta Gregoraci?