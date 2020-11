Nell'ultima diretta del Gf Vip, Giulia Salemi ha indossato un sensuale abitino rosso insieme a un paio di sandali dal valore di oltre 500 euro

La diretta del Gf Vip 5 del 16 novembre 2020 è stata parecchio movimentata. Impepata dalle dichiarazioni di Selvaggia Roma su Pierpaolo Pretelli ed Enock Balotelli, tuttavia una delle inquiline non è certo passata inosservata per via del suo favoloso look. Stiamo parlando nella fattispecie della new entry Giulia Salemi, già concorrente del reality show di Canale 5 nel 2018, quando fece parlare di sé soprattutto per la tormentata storia con Francesco Monte.

Non deludendo affatto le aspettative dei suoi fan, la popolare influencer italo-iraniana ha dunque indossato un sensualissimo miniabito rosso fuoco firmato P.A.R.O.S.H., abbinato a un accessorio dal costo esorbitante.

Si tratta nella fattispecie dei sandali di lusso firmati Le Silla, nel modello Gwen, che sul sito ufficiale vengono venduti a 546 euro. Il tutto è stato poi completato da maxi orecchini a cerchio in oro, che l’hanno così immortalata nel meglio di sé in fatto di stile.

“Ti piace Giulia Salemi?”, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli: messaggi in codice al #GFVip (VIDEO) #Gregorelli

https://t.co/zL3VRpiYoY — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 16, 2020

L’ingresso della bella Giulia Salemi nella magione di Cinecittà pare del resto non essere passato inosservato nemmeno ai suoi stessi coinquilini. Attirando specialmente le attenzioni di Pierpaolo Pretelli, la blogger ha infatti scatenato in qualche modo la gelosia di Elisabetta Gregoraci, che ha lanciato una frecciata all’ex Velino chiedendogli se gli piacesse Giulia. Lui, senza smentire, si è limitato a sorridere con imbarazzo, lasciando aperto uno spiraglio su un possibile interessamento oltre l’eventuale amicizia.