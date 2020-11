GF Vip: Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, asfalta Selvaggia Roma

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, ha preso le difese dell'ex velino postando degli audio a lui inviati da Selvaggia Roma.

Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, ha condiviso sui social alcuni messaggi vocali che si sarebbe inviato con Selvaggia Roma, la quale ha sostenuto al GF Vip di aver avuto un flirt proprio con l’ex velino.

Giulio Pretelli contro Selvaggia Roma

A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma è senza dubbio uno dei personaggi più discussi di questa nuova edizione dello show. All’interno del programma l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha dichiarato di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli e poi uno con Enock Barwuah (e questo mentre lui era già fidanzato con l’attuale compagna). Pierpaolo ha da subito smentito quanto detto da Selvaggia negando di aver mai avuto una liaison con lei.

A dare manforte all’ex velino è intervenuto anche suo fratello Giulio, che sui social ha postato uno scambio di messaggi avuto con Selvaggia Roma prima del suo ingresso nel reality show. “Comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Dici che io ti ho indotto a pensare che io e Pierpaolo abbiamo avuto una storia o una frequentazione. Cioè ma, qua le cavolate…”, si sente dire a Selvaggia in uno dei messaggi.

Lo stesso Giulio Pretelli ha scritto che Selvaggia avrebbe già menzionato la presunta liaison con Pierpaolo salvo poi rimangiarsi tutto. Al GF Vip lo avrà fatto per dare fastidio a Elisabetta Gregoraci? Tra le due è evidente che non corra buon sangue e la showgirl ha promesso che ricorrerà alle vie legali per i messaggi diffamato di Selvaggia sul suo conto.