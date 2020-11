Mario Balotelli ha deciso di intervenire duramente sui social per difendere Enock dalle insinuazioni di Selvaggia Roma: le reazioni dei fan

Dopo le sorelle, anche il fratello Mario Balotelli è corso sui social in difesa di Enock Barwuah proprio mentre Alfonso Signorini parlava al Gf Vip 5 del presunto bacio avvenuto in discoteca con Selvaggia Roma. Il focoso bomber bresciano è di fatto intervenuto su Twitter sbottando però in modo davvero incredibile.

Il calciatore ha infatti precisato che suo fratello è intoccabile, pertanto chi sparla di lui dovrà poi prendersi le proprie responsabilità. Ma a cosa avrà voluto alludere l’attaccante 30enne?

Dopo tale messaggio, alquanto improbabile, molti utenti del popolare social network si sono duramente indignati con il vice-campione d’Europa del 2012. Peraltro in tanti altri hanno precisato come finalmente le rivelazioni di Selvaggia abbiano animato Enock dal torpore in cui era caduto nella magione capitolina.

Eccetto le varie sorprese ricevute nella Casa e lo scontro con Guenda Goria, poco o nulla è infatti finora emerso del carattere del fratello di Mario Balotelli.

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020