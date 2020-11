Ornella Vanoni guarita dal Covid, ha affermato di sentirsi finalmente rinata e di avere in serbo una bella notizia per "chi le vuole bene".

Ornella Vanoni è guarita dal Covid, dopo 20 giorni di malattia debilitante. La famosa cantante italiana lo ha comunicato ufficialmente dal suo profilo Twitter, annunciando: “Sono rinata! Il Covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia”.





Ornella Vanoni guarita dal Covid

A poche settimane di distanza dal contagio, Ornella Vanoni è finalmente guarita dal Covid e afferma di stare bene. Dopo aver scoperto di essere positiva all’epidemia, si era collegata con Fabio Fazio a Che tempo che fa per raccontare la sua esperienza in convivenza con la malattia.

L’artista 86enne aveva già dichiarato di sentirsi bene, nell’attesa di una completa guarigione, e già ai tempi del collegamento con Fazio scherzava sulle sue condizioni di salute. “La Ornella è piena d’acciacchi, ma non deve morire”, aveva detto, “Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire!”.

Ornella, contagiata da un conoscente

Il contagio era avvenuto pochi giorni prima l’accertata positività, probabilmente attraverso una persona che l’era andata a trovare a casa, stando a quanto dichiarato dalla Vanoni.

“Dopo tutte le premesse, è arrivato uno in casa che me lo ha attaccato”, aveva dichiarato a Fazio, “Ma che pa**e ‘sto riposo, tutti quanti che mi parlano di questo riposo”.

In miglioramento anche le condizioni di salute di Carlo Conti, dopo lo spavento iniziale per via di un ricovero a causa del Covid. Ora, infatti, è tornato a condurre il programma televisivo “Tale e quale show” ma direttamente dal salotto di casa sua, dove sta concludendo la sua quarantena.