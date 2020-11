Pamela Prati, la nuova canzone e lo sfogo: “Verrà fuori la verità”

Pamela Prati ha annunciato il suo ritorno alle scene con un nuovo singolo, Mariposita, ispirato a sua madre e alla sua infanzia.

Dopo mesi di silenzio Pamela Prati ha annunciato che tornerà sulle scene grazie al suo nuovo singolo, Mariposita. La showgirl è tornata anche a sfogarsi per il caso Mark Caltagirone, dalle cui accuse si è sempre schernita.

Pamela Prati: la nuova canzone

Dopo mesi di silenzio seguiti allo scandalo Mark Caltagirone e al lockdown per l’emergenza Coronavirus, Pamela Prati ha annunciato che tornerà sulle scene con una nuova canzone, Mariposita, intitolata così perché sua madre sarebbe stata solita chiamarla in questo modo quando lei era bambina.La showgirl, sparita dai radar per diversi mesi anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha dichiarato di aver speso il tempo della quarantena per cercare di recuperare alcuni rapporti familiari che avrebbe perso a causa del suo lavoro.

La Prati ha sempre affermato di aver avuto un’infanzia difficile e di esser stata abbandonata dal padre quando era molto piccola.

Oltre al lancio del suo nuovo singolo l’ex stella del bagaglino è tornata a sfogarsi per lo scandalo mediatico che l’ha vista protagonista, ossia il caso Mark Caltagirone. Benché lei e le sue ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, abbiano continuato per mesi a scagliarsi frecciatine e a rimbalzarsi le responsabilità della vicenda, Pamela Prati ha continuato a definirsi una “vittima” e a tal proposito è tornata a dichiarare: “Prima o poi la verità verrà fuori”.

Dopo lo scoppio dello scandalo in tanti hanno smesso di seguirla via social.