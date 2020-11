Dai tempi di Temptation Island parecchie cose sono cambiate per Selvaggia Roma: i ritocchini estetici che l'hanno radicalmente modificata

Selvaggia Roma ha da poco fatto la sua ricomparsa in tv nella Casa del Grande Fratello Vip, dove sta già dando il meglio di sé. Tuttavia molti ricorderanno sicuramente la sua partecipazione a Temptation Island con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, storia poi conclusasi amaramente da entrambe le parti.

All’epoca le loro dispute nell’isola delle tentazioni avevano tenuto incollati milioni di spettatori al piccolo schermo, tanto da farli diventare delle vere star sui social.

Da allora sono passati circa tre anni e nel mentre l’aspetto fisico di Selvaggia Roma è notevolmente cambiato.

Grazie ad alcuni sapienti ritocchi di chirurgia estetica, la 30enne capitolina sembra infatti letteralmente un’altra persona, pur se a caratterizzarla rimangono sempre gli stessi tatuaggi tribali sul braccio.

L’ex di Lenticchio ha rifatto le labbra e il seno, dandosi anche parecchio da fare con la palestra.

Molti fan l’hanno peraltro severamente criticata accusandola di aver esagerato, tuttavia Selvaggia sembra essere decisamente soddisfatta del suo attuale aspetto.

Dopo aver lanciato qualche bomba nella Casa del GF Vip, chissà se riuscirà a far perdere la testa a qualche coinquilino? Del resto già Pierpaolo Pretelli sembra apprezzarne le bombastiche forme, come dimostrato in un post dello scorso Natale ritornato virale in rete.