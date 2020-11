Stefano De Martino ha cambiato la sua bio su Instagram con un messaggio autoironico in cui menziona le sue ex famose.

Stefano De Martino ha cambiato la sua bio su Instagram scrivendo un messaggio autoironico in cui, tra le altre cose, sembra menzionare due delle sue famose ex.

Stefano De Martino: la bio su Instagram

Stefano De Martino è dotato di grande autoironia e ha deciso di farne sfoggio anche nella sua bio su Instagram.

Il famoso ballerino e conduttore tv ha rinnovato il messaggio e ha scritto: “Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”.

Le sue ex “più famose di lui” sono certamente Emma Marrone, la cantante che con lui ha frequentato la scuola di Amici e diventata oggi uno dei volti più popolari della musica italiana, e per finire Belen Rodriguez (madre di suo figlio Santiago), la showgirl argentina che ha saputo conquistare il cuore degli italiani.

Entrambe le storie non sarebbero finite benissimo per De Martino: con Emma la relazione si concluse perché il ballerino si innamorò perdutamente della Rodriguez, mentre con quest’ultima dopo le nozze e la prima separazione, il ballerino era tornato insieme nel 2019 salvo poi lasciarsi di nuovo – e questa volta definitivamente – un anno più tardi, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Oggi sembra che lui e Belen mantengano i rapporti pacifici per il bene del loro bambino, Santiago, molto legato ad entrambi i genitori.

Dopo la separazione dalla moglie il ballerino ha traslocato in un appartamento a Milano vicino a casa sua, così da poter vedere spesso suo figlio.