Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne ha svelato di essere positivo al Coronavirus e di trovarsi in isolamento domiciliare.

In molti hanno notato l’assenza di Nicola Mazzitelli dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne e alla fine è stato lo stesso cavaliere di Cosenza a rivelare di non aver potuto prendere parte al programma perché positivo al Coronavirus.

Nicola Mazzitelli positivo al Coronavirus

Via social Nicola Mazzitelli ha confessato di essere risultato positivo al Coronavirus e di trovarsi in isolamento domiciliare. Siccome non starebbe bene, al momento il cavaliere di Uomini e Donne avrebbe rimandato il momento in cui fare il nuovo tampone in attesa che gli passino i sintomi della malattia. Qualora il tampone dovesse risultare negativo potrà decidere se tornare nel dating show di Maria De Filippi: “Dopo deciderò cosa fare”, ha dichiarato lui via social.

In tanti gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto, preoccupandosi per le sue condizioni di salute.

A Uomini e Donne Nicola aveva commosso il pubblico e gli altri personaggi presenti in studio raccontando di un drammatico incidente da lui avuto in passato e che lo costrinse a trascorrere ben 5 anni in ospedale con la paura di non poter camminare di nuovo. Nicola ha dichiarato di aver vissuto in condizioni di grande povertà e di aver perso la fiducia di molte delle persone che gli erano attorno.

Il cavaliere si sarebbe recato a Uomini e Donne proprio per ritrovare la fiducia in qualcuno e chissà, magari trovare anche l’amore all’interno del programma. In tanti sperano che il cavaliere riesca a realizzare il suo sogno e non vedono l’ora di vederlo di nuovo nello studio di Uomini e Donne.