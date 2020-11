Anna Foglietta ha raccontato la sua personale esperienza con il Covid dopo che la sua seconda figlia di sette anni si è ammalata

L’ondata di Covid che per la seconda volta, dopo la scorsa primavera, si è abbattuta sull’Italia sta rivelando effetti molto pesanti. Tra i molti contagiati si annoverano anche numerosi bambini, proprio come è successo alla figlia di Anna Foglietta. L’attrice ha raccontato questa traumatica esperienza in una recente intervista a un noto quotidiano nazionale, precisando che per fortuna non c’è stata nessuna particolare complicazione per la sua secondogenita di sette anni.

La madrina dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia ha tuttavia avvertito tutti il peso di un periodo storico senza precedenti. Reduce da una quarantena in famiglia, Anna Foglietta ha rivelato di aver vissuto con parecchia ansia e stanchezza il periodo di malattia della figlia. Nella sua casa in Toscana, la donna si è ritrovata infatti ad affrontare a una situazione purtroppo comune a migliaia di mamme in tutto il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Quarantena cautelativa… e si riaccendono strane sensazioni… le mattine in tuta a sistemare, il caffè delle 11…i compiti da fargli fare… quest’anno ci toccherà portare ancora più pazienza… l’importante è non richiudere tutto e aiutare più che possiamo la nostra economia…per cui mascherina/igiene/distanziamento ed evitiamo il superfluo… anche se è veramente difficile per me definire “superfluo” un abbraccio o un bicchiere di vino con un amico… resistiamo ! Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna)

I più piccoli, peraltro, pongono spesso interrogativi a proposito del coronavirus, dei lockdown e della sicurezza in generale. “Noi siamo numerosi e i nonni sono sani e tamponati, ma la preoccupazione c’è”, ha sottolineato ancora Anna. Inoltre ha raccontato come i suoi bambini si chiedano se Babbo Natale voli sopra il virus e se si presenterà puntuale anche quest’anno.