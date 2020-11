Flavio Briatore smentisce di aver chiesto all'ex moglie Elisabetta Gregoraci di risposarlo: le dichiarazioni dell’imprenditore a "Chi"

Raggiunto poche ore fa dal settimanale “Chi” a commentare l’indiscrezione espressa dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Gf Vip, Flavio Briatore è apparso assolutamente categorico. Riferendosi nello specifico alla seconda proposta di matrimonio che l’imprenditore le avrebbe fatto durante il lockdown, l’uomo ha di fatto smentito quanto raccontato dalla donna.

Le sue parole, messe nero su bianco, sono apparse in una chicca di gossip dell’ultimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Briatore ha smentito che ha chiesto ad Eli di risposarla…dicendo: “quella della Gregoraci è una fake news”!

Gelosia verso Pierpaolo? In modo tale che lui si muova?

Bahhh#gregorelli — Giorgio (@Giorgio20792170) November 18, 2020

Direttamente dal Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore avrebbe dunque dato in proposito una risposta decisamente secca.

Secondo lui, infatti, quella della Gregoraci è decisamente una “fake news”, nonostante la donna abbia dichiarato di essersi fatta sfuggire più di quanto avrebbe dovuto.

“Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto che siamo ancora una famiglia: ‘Ti amo ancora, dovremmo risposarci’”. A tale presunta richiesta di Briatore, la Gregoraci ha poi detto di non aver risposto, mentre sollecitata da Signorini ha ribadito che lei non sarebbe disposta a rifare il grande passo.

Come reagirà ora la gieffina di fronte a questa scioccante smentita da parte del suo ex marito nonché ex team manager di Formula 1?