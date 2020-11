Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Carlo Conti ha deciso di raccontare la sua esperienza con il Covid-19

Come sappiamo, Carlo Conti è finalmente tornato a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale a seguito delle complicanze per il Coronavirus che lo ha colpito. Ecco dunque che ora il popolare presentatore di casa Rai ha deciso di raccontare quel difficile momento ai microfoni di Oggi è un altro giorno, in collegamento con Serena Bortone.

La sua esperienza si è conclusa in maniera positiva, ma tuttavia ha profondamente turbato Carlo Conti. Ospite del programma di Rai 1, il toscano ha raccontato cosa gli è successo nel corso delle ultime settimane, quando ha ricevuto l’esito positivo del tampone dando il via al periodo della dovuta quarantena.

Il predone dei casa di Tale e Quale Show ha tuttavia rivelato con estrema positività di essere ormai uscito da una situazione che lo ha prostrato.

Carlo Conti scoprì di aver contratto il Covid-19 alla fine di ottobre, annunciandolo ai suoi fan con un post su Instagram.

In esso aveva spiegato di essere asintomatico, poi però la malattia si è palesata portando al conduttore febbre e un principio di polmonite. Per questo è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale, trascorrendosi una settimana, seguito dal personale del Careggi di Firenze. Oggi, ad ogni modo, è tornato a casa dalla sua famiglia, pronto quanto prima a rientrare anche negli studi della tv nostrana.