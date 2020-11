Caso Genovese, Alba Parietti chiamava “nipotina” la fidanzata

Sul caso Genovese emerge un altro interessante dettaglio. Alba Parietti chiamava la fidanzata “Nipotina”.

Il Caso Genovese ha fatto emergere allo scoperto tanti interessanti dettagli concernenti la sfera sia sessuale che privata del fondatore di Prima Assicurazioni. Ora da un’esclusiva di Tutto.TV è emerso che Alba Parietti avrebbe conosciuto molto bene la fidanzata di Genovese Sarah Borruso.

In passato l’avrebbe chiamata nipotina in virtù di una vecchia conoscenza. La madre di Sarah Borruso sarebbe infatti un’amica della Parietti. Adesso potrebbero emergere dei dubbi riguardo ad una precedente dichiarazione di Alba Parietti che avrebbe dichiarato di aver visto Genovese solo una volta.

Genovese, Parietti chiamava la fidanzata “Genovese”

Alba Parietti ha veramente visto Alberto Genovese una sola volta? Da un’esclusiva di apparsa su Tutto.TV potrebbe non essere così. Stando a quanto riportato infatti Alba Parietti avrebbe conosciuto molto bene la sua fidanzata Sarah Borruso a tal punto da averla chiamata “Nipotina”. Ora alla luce di ciò Alba Parietti potrebbe aver visto più di una volta Genovese. Da un post su Facebook pubblicato lo scorso gennaio Alba Parietti lo avrebbe chiamato nipotino.

Queste le sue parole successivamente: “Non posso passare il mio tempo a giustificare un incontro occasionale, casuale e unico, di circa un anno fa, durato il tempo di un pranzo sulla neve in compagnia di una ventina di persone, in un unico giorno. Ripeto, non ho mai frequentato Alberto Genovese, per me era il compagno di una ragazza, figlia di una mia amica…, con la quale da tempo ho chiuso ogni rapporto, per incompatibilità caratteriali”.

Dai social sarebbe infine apparsa un’altra foto dove Alba Parietti appare insieme a Sarah Borruso nello studio de l’Isola dei Famosi: “Grazie ad alcune delle mie amiche storiche e le loro figlie ( che considero le mie vere nipotine )”.