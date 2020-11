Chiara Ferragni, incinta della sua seconda figlia, si è commossa per un regalo inaspettato.

Chiara Ferragni si è commossa per un’inaspettata sorpresa ricevuta dal team di Spotify. L’influencer, incinta della sua seconda figlia, ha ironizzato sulla sua reazione con il marito Fedez.

Chiara Ferragni commossa: il regalo inaspettato

Il team di Spotify ha fatto una sorpresa ai Ferragnez che, affacciati dal balcone del loro appartamento a Milano, hanno potuto leggere un cartellone a loro dedicato.

“Rompere il silenzio del lockdown e anche l’internet. Grazie Ferragnez”, era scritto sul messaggio. Chiara Ferragni non appena ha visto il regalo inaspettato si è commossa, e l’intera scena è stata ripresa da suo marito Fedez, che ha ironizzato sulla vicenda. “Che bello mi viene da piangere, sono ormonale…”, ha detto l’influencer, incinta della sua seconda bambina.

I Ferragnez non hanno ancora svelato quale sarà il nome della piccola in arrivo che, a quanto pare, è attesa per marzo come il fratello maggiore, Leone. La coppia ha fatto sapere che la bambina nascerà a Milano a causa dell‘emergenza Coronavirus, mentre il primo figlio dei due era nato a Los Angeles (così da consentirgli di avere fin da subito la doppia cittadinanza). La coppia non perde occasione per aggiornare i fan sulla gravidanza e nei giorni scorsi è scoppiata una polemica perché insieme avrebbero assistito alle ecografie della loro seconda figlia (a differenza di tante coppie italiane, costrette a rinunciare ad assistere insieme alle visite prenatali per via dell’emergenza Coronavirus).

La coppia non ha replicato alle accuse nonostante molte persone li abbiano apertamente criticati via social.