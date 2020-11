Cristiano Malgioglio ha confermato che entrerà nella casa del GF Vip 5 anche per proteggersi dal Coronavirus.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip del 2017 Cristiano Malgioglio tornerà nella casa di Cinecittà e ha annunciato di aver scelto di farlo unicamente su proposta del suo amico, Alfonso Signorini.

Cristiano Malgioglio torna al GF

Dopo i rumor circolati nelle scorse settimane Cristiano Malgioglio ha finalmente fornito la conferma: entrerà nella casa del GF Vip.

Il paroliere più famoso della tv ha rivelato di aver deciso di rientrare nel reality show solo perché a proporglielo sarebbe stato l’amico Alfonso Signorini, e a seguire ha affermato: “Anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus: la casa del GF Vip per me è la protezione assoluta. Anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me.”

Del resto non ci sarebbe luogo più sicuro della casa di Cinecittà, visto che prima di entrare nel reality show i concorrenti vengono sottoposti a numerosi test e a un periodo di isolamento preventivo.

All’interno del GF Vip Malgioglio non vedrebbe l’ora di abbracciare l’amica Patrizia De Blanck, mentre sugli altri concorrenti ha dichiarato: “Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo.” In tanti non vedono l’ora di sapere quando finalmente il paroliere varcherà la soglia della porta rossa, anche se al momento non c’è una data certa.