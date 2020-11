Gf Vip, Andrea nella camera della Contessa: “Puzza di m***a”

Andrea Zelletta ha affermato che la camera di Patrizia De Blanck al GF Vip emanerebbe cattivo odore.

Al Grande Fratello Vip Andrea Zelletta si è recato nella camera da letto della contessa Patrizia De Blanck, che ha affermato emanerebbe cattivo odore. Stefania Orlando ha provato a prendere le difese di Patrizia.

GF Vip, Zelletta nella camera di Patrizia

““Mamma che canile, brutta proprio! di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione (…) Mamma mia oh oggi stavo sul divano, lì proprio da vomitare mi veniva”, ha detto Andrea Zelletta, che si è recato nella camera di Patrizia De Blanck insieme a Stefania Orlando. La conduttrice ha tentato di difendere la contessa affermando che si sarebbe potuto trattare di un problema di fognature, ma Zelletta è stato implacabile: “Ma quali fognature, è puzza di m*da”, ha detto il fidanzato di Natalia Paragoni zittendo Stefania Orlando.

Qualche giorno fa Maria Teresa Ruta aveva confidato proprio alla conduttrice che la contessa non vorrebbe far sapere di “lavarsi poco”.

La contessa di recente è stata al centro di un acceso scontro con Adua Del Vesco e Giulia Salemi, che l’hanno votata mandandola in nomination. In tanti sperano che non sia lei la prossima a lasciare il programma, specie visto che molto presto al GF Vip entrerà il suo caro amico Cristiano Malgioglio, che ha già dichiarato di non vedere l’ora di poterle stare accanto all’interno del reality show.

Del resto la stessa contessa si era lamentata di non aver ricevuto messaggi da parte di persone a lei vicine (compresa sua figlia Giada, a cui lei è estremamente legata).