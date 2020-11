Esasperata dalle parole di Dayane Mello dette in puntata, Elisabetta Gregoraci è scoppiata il lacrime nella Casa del Gf Vip

Nel giorni scorsi Dayane Mello ha pesantemente attaccato Elisabetta Gregoraci sostenendo che la vita della showgirl calabrese sia molto semplice e bella grazie al fatto di aver sposato un miliardario. Dopo aver visto la clip in questione nella diretta di lunedì 16 novembre 2020, l’ex moglie di Briatore ha sbottato contro la coinquilina.

Nelle scorse ore, peraltro, EliGreg è letteralmente crollata, mettendosi a piangere con Andrea Zelletta. Dopo averlo saputo, la modella brasiliana ha deciso di parlare con la 40enne, ancora piuttosto indispettita dall’accaduto.

“Non ti ho mai fatto degli sgambetti. Le cose che hai detto mi hanno molto colpita”, ha dunque precisato Elisabetta Gregoraci. La presentatrice ha sottolineato inoltre che non si aspettava un comportamento del genere da parte di Dayane, soprattutto dopo averle raccontato cose personali e intime.

🚨🚨 CONFRONTO DAYANE ED ELISABETTA 🚨🚨

pt.1 Dayane dice che Eli non le è stata accanto e non l’ha supportata (le stesse cose che ha detto ad Adua). Evidentemente per D l’amicizia vuol dire solo avere un burattino affianco e non una persona che ti dice quando sbagli#gfvip pic.twitter.com/1sY9jftfou — peppe. 🌈🇪🇺 (@pezslaugh) November 17, 2020

Solo pochi giorni prima, Elisabetta era esplosa in un pianto disperato tra le braccia di Pierpaolo, sostenendo di non poterne più dei pregiudizi nei suoi confronti. Come sarà dunque andata a finire tra le due prime donne del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere nuovi sviluppi che potremo vedere prossimamente “in scena” nella Casa più spiata d’Italia.