Dopo le accuse di Selvaggia Roma un'altra bufera ha travolto Enock Barwuah, che avrebbe tradito la fidanzata Giorgia.

Enock Barwuah ha tradito la fidanzata Giorgia Migliorati? A Mattino 5 Biagio D’Anelli ha sostenuto di avere le prove di una ragazza che sarebbe stata con Enock tra gennaio e febbraio.

Enock Barwuah ha tradito la fidanzata?

Al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha accusato Enock Barwuah di averla baciata mentre era già fidanzato con l’attuale compagna, Giorgia Migliorati, che a sua volta ha affermato di non credere alla vicenda svelata da Selvaggia.

A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Biagio D’Anelli, il quale ha confessato di esser stato contattato da una ragazza che avrebbe avuto una liaison con Enock tra gennaio e febbraio, quindi quando lui era già legato a Giorgia Migliorati. “Mi ha contattato una ragazza di Bergamo che ha frequentato Enock tra gennaio e febbraio. Dopo il lockdown lei credeva di essere in una relazione, ma ha scoperto che era fidanzato”, ha dichiarato D’Anelli, che avrebbe le prove del tradimento fornite dalla ragazza.

Al programma condotto da Federica Panicucci Arianna David ha ricordato ai presenti come lo stesso Enock avesse affermato di essere infedele. Come andrà a finire la vicenda? Dopo le accuse di Selvaggia Enock si è schernito affermando di non aver mai avuto con lei alcun rapporto (e in sua difesa è accorso anche suo fratello, Mario Balotelli, che ha dedicato alla vicenda un lungo post via social). Benché le affermazioni di Selvaggia Roma siano in dubbio, come si comporterà Enock difronte alle rivelazioni fatte da Biagio D’Anelli a Mattino Cinque? L’opinionista avrà davvero le prove del suo presunto tradimento?