Scintille al Gf Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: le due concorrenti sono state protagoniste di una lite furiosa.

Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma non scorre buon sangue. Le due inquiline della casa del Grande Fratello Vip mercoledì 18 novembre sono state protagoniste di una lite furiosa in diretta tv. Al centro della discussione Pierpaolo Pretelli. L’ex velino è ormai conteso tra i due fuochi e non sembra essere intenzionato a prendere una posizione, almeno per il momento.

La lite tra Elisabetta e Selvaggia

Selvaggia Roma, neo-entrata nel reality show, e Pierpaolo Pretelli si trovano da soli nel cucurio per volontà degli opinionisti Pupo e Antonella Elia, che nella puntata di lunedì 16 novembre hanno deciso di spedirli lontano dalla casa più spiata d’Italia per comprendere come si evolveranno le dinamiche di coppia. L’ex concorrente di Temptation Island non ha aspettato molto tempo per tentare di allontanare l’ex velino da Elisabetta Gregoraci per attrarlo a sé.

Sembra, infatti, piuttosto interessata al ragazzo, che da parte sua non si è ancora sbilanciato.

L’influencer ha dunque cercato, per oltre mezz’ora, di aprirgli gli occhi in merito al rapporto con l’ex di Flavio Briatore. Parole di certo non al miele nei confronti di Elisabetta Gregoraci, che dalla casa ha ascoltato tutta la discussione. Per questo motivo, infuriata, ha urlato contro la parete trasparente. “Vai a cag*** Selvaggia, chi sei tu per dire questo? Fatti il tuo percorso per i caz*** tuoi sennò arrivano querele come Gesù Cristo”, ha detto.

E le ha mandate a dire anche a Pierpaolo Pretelli: “Prendi una posizione. Mi vuoi difendere?!”.

Gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono intervenuti per sedare la lite. In molti, tra cui Stefania Orlando, si sono schierati a favore di Elisabetta Gregoraci. Nei prossimi giorni ci sarà senza dubbio modo di capirne di più. Quel che è certo che le scintille tra le due concorrenti non sono destinate a spegnersi presto.

View this post on Instagram A post shared by XOXO – News&Gossip (@xoxo_socialgossip)