Gf Vip, Selvaggia Roma fa la doccia: il primo piano bollente

Selvaggia Roma ha sedotto i fan del GF Vip mettendo in mostra le sue curve bollenti mentre faceva la doccia.

Al Grande Fratello Vip la concorrente Selvaggia Roma ha sedotto i telespettatori con le sue curve bollenti mentre era intenta a fare la doccia con un sensuale bikini.

Selvaggia Roma: la doccia al GF Vip

Selvaggia Roma ha un fisico da urlo e i telespettatori sono rimasti con la bocca aperta vedendola fare la doccia a favore delle telecamere che, ovviamente, hanno ripreso ogni singolo dettaglio.

La concorrente ha sfoggiato un sensuale bikini per non mostrare più del dovuto, ma il successo è stato immediato.

Le curve sinuose della gieffina non hanno ovviamente mancato di attirare l’attenzione anche tra gli altri concorrenti, e in particolare Tommaso Zorzi si è spinto fino a toccare il suo décolleté che, come svelato dalla stessa Selvaggia, sarebbe opera di un chirurgo.

Nella casa del reality show l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha già innescato una bufera per aver affermato di aver avuto un flirt con Enock Barwuah la scorsa estate, quando lui era già fidanzato con Giorgia Migliorati. A prendere le difese del calciatore ci ha pensato suo fratello, Mario Balotelli, e le due sorelle (che hanno dedicato alla vicenda degli sfoghi via social). Al momento Selvaggia Roma si trova nel cucurio con Pierpaolo Pretelli, a cui avrebbe fatto delle avances tentando di dormire insieme a lui.

Al momento Pierpaolo – ancora molto preso da Elisabetta Gregoraci – è riuscito a declinare l’invito della concorrente. Come proseguiranno le cose tra i due? Al momento sembra che lei ed Elisabetta Gregoraci siano ai ferri corti.