Giulia De Lellis ha postato degli scatti bollenti sui social, ma i fan non hanno affatto gradito e l'hanno riempita d'insulti.

Giulia De Lellis è stata travolta da un’ondata di critiche per alcune foto bollenti da lei postate sui social. Negli scatti l’influencer, a spasso col cane Tommaso, non indosserebbe t-shirt e reggiseno.

Giulia De Lellis: gli scatti bollenti

Una nuova bufera si è abbattuta su Giulia De Lellis, che sui social ha postato alcuni scatti bollenti. Nelle foto si vede l’influencer a passeggio in un parco ricoperto di foglie autunnali insieme al suo amico a quattro zampe, Tommaso Kowalski. Si da il caso però che nella foto Giulia De Lellis indossi soltanto la pelliccia e un micro-top slacciato, il quale lascerebbe intravedere le generose forme del suo décolleté (visto che non indossa né reggiseno né t-shirt).

A quanto pare il pubblico dei social non ha affatto gradito i tre scatti dell’influencer e non hanno mancato di insultarla: “Ma ti sembra il modo di uscire di casa e portare a spasso il cane?”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Ma non hai freddo?”

L’influencer per il momento non ha risposto alle critiche dei fan, che del resto recentemente l’avevano criticata aspramente anche per aver “violato il dpcm”. Giulia De Lellis ha presto replicato via social affermando che si era spostata da Milano unicamente per impegni di lavoro (così come autorizzato dalle nuove normative). L’influencer ha da poco iniziato a frequentare Carlo Beretta, e con lui si sarebbe recata in Franciacorta per un romantico week end di coppia.