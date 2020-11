Claudio Panariello è stato paparazzato durante una sessione di shopping con la giovane fidanzata Claudia Capellini, entrambi dotati di mascherina

Senza rinunciare alle spese, ma con tutta la prudenza del caso, Giorgio Panariello è stato paparazzato nel centro della Capitale insieme alla fidanzata Claudia Capellini. I due stavano nella fattispecie facendo shopping, mentre l’attore dotato di mascherina è apparso sempre super attento al mantenimento delle distanze.

Solo pochi giorni fa, il comico toscano aveva del resto già invitato tutti quanti al distanziamento sociale, soprattutto dopo il ricovero dell’amico Carlo Conti proprio a causa delle complicanze dovute al Covid-19.

“Questa è una cosa brutta, noiosa, pallosa. Anche nei casi in cui non è estremamente pericolosa, è comunque una scocciatura, quindi occhio. Mantenete la distanza, usate la mascherina, pulitevi bene le mani”.

Nel mentre, la storia tra Giorgio Panariello e la modella cremonese, di 25 anni più giovane, sembra procedere alla grande. Dopo essere stati ampiamente fotografati durante la scorsa estate, i due sono apparsi molto affiatati anche nel loro recente giro per negozi a Roma. Insieme hanno di fatto scelto i capi da acquistare per poi dirigersi verso casa con i sacchetti in mano, dove ad attenderli c’erano come sempre i loro amici a quattro zampe.