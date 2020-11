Paola Di Benedetto ha confessato che in passato un noto volto dello spettacolo avrebbe tagliato e bruciato i suoi vestiti.

Paola Di Benedetto: la confessione

Paola Di Benedetto ha confessato per la prima volta che in passato il fidanzato di una sua coinquilina, noto volto dello spettacolo italiano, avrebbe tagliato e bruciato i suoi vestiti ritenendola responsabile del fatto che lei lasciasse Milano.

L’ex vincitrice del GF Vip ha dichiarato che quell’episodio le avrebbe fatto conoscere “il lato oscuro del mondo dello spettacolo”, ma per il momento non ha voluto confessare il nome del responsabile per evitare querele. Chi sarà il misterioso vip che avrebbe bruciato e tagliato i vestiti della showgirl?

Oggi Paola Di Benedetto ha finalmente trovato la serenità accanto al fidanzato Federico Rossi, con cui dopo mesi di lontananza – a causa dell’emergenza Coronavirus – ha deciso di andare a convivere.

Sui social i due hanno mostrato ai fan i preparativi del loro trasloco e la loro nuova casa, e la showgirl ha confessato che si tratta per lei di un passo davvero importante. In tanti sperano che presto o tardi la coppia annunci i fiori d’arancio o l’arrivo di un bebè, e del resto Paola Di Benedetto ha confessato che un giorno le piacerebbe avere una famiglia numerosa.

La coppia ha vissuto un periodo di crisi durante l’estate del 2019 e la showgirl ha confessato che la causa sarebbero stati i problemi d’alcol del giovane fidanzato e cantante. “Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati”, ha ammesso.