Dopo essersi sfogata per la nomination al GF Vip, la contessa Patrizia De Blanck si è scagliata contro Adua Del Vesco.

Patrizia De Blanck è finita in nomination al GF Vip dopo che a votarla sono state Stefania Orlando, Giulia Salemi e Adua Del Vesco. A quanto pare la contessa non l’ha presa bene, e se l’è presa con le dirette interessate.

Patrizia De Blanck furiosa con Adua

Patrizia De Blanck non ha preso affatto bene la nomination da parte delle sue colleghe, e in un primo momento si è scagliata contro Giulia Salemi (new entry di questa quinta edizione) e a seguire con Adua Del Vesco, con cui non sarebbe mai corso buon sangue. “La prima che arriva dopo due mesi che sono qua e mi nomina. Vattene, non ti voglio neanche vedere.

Stai lontana da me, allontanati da me, tu per me sei cancellata per sempre”, ha detto la contessa rivolgendosi a Giulia, e poi a seguire contro Adua Del Vesco ha affermato: “Tu sei un’altra. Perciò voi due cancellate il mio nome perché non vi parlerò mai più. Depennate per sempre”.

Patrizia rifiuta il gelato preparato da Rosalinda: “Io da quelle mani non voglio niente”.#GFVIP pic.twitter.com/6bQabQSdef — Roberto Mallò (@robymallo) November 17, 2020

Nonostante lo sfogo della contessa Adua Del Vesco ha cercato di essere gentile con lei, e a pranzo le ha offerto del gelato. La contessa lo ha rifiutato in malo modo dicendo: “Io da quelle mani non voglio niente”. Come andrà a finire tra le due? Nei giorni scorsi Patrizia De Blanck si era già espressa contro Adua e a tutti era parso chiaro che tra le due non sarebbe mai potuto correre buon sangue.