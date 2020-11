Alfonso Signorini ha raccontato come avrebbero trascorso l'ultimo periodo Francesco Totti e Ilary Blasi dopo che sono risultati positivi al Covid.

Alfonso Signorini ha confessato di avere mantenuto i contatti con Ilary Blasi, che ha sostituito alla conduzione del Grande Fratello Vip. Recentemente la showgirl e suo marito, Francesco Totti, sono risultati positivi al Coronavirus.

Signorini: Totti e il Coronavirus

Alfonso Signorini ha rivelato che proprio recentemente avrebbe sentito la sua amica Ilary Blasi, che solo recentemente sarebbe risultata positiva al Coronavirus con il resto della sua famiglia, compreso il marito Francesco Totti.

Signorini ha dichiarato che tra i due chi se la sarebbe “passata peggio” sarebbe stato proprio il famoso ex calciatore, che solo recentemente ha perso suo padre proprio per via della malattia.

“Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio”, ha dichiarato il celebre conduttore, che con la famiglia Totti avrebbe mantenuto un ottimo rapporto pur avendo sostituito Ilary alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Francesco Totti non ha nascosto di aver sofferto molto la scomparsa di suo padre, a cui era molto legato. Il giorno dei funerali l’ex calciatore aveva dedicato al genitore un lungo e commovente messaggio d’addio. A causa del virus né lui né il resto della famiglia avevano potuto assisterlo fino al giorno della scomparsa, avvenuta mentre era ricoverato proprio per via dell’aggravarsi delle sue condizioni. A seguire l’intera famiglia era risultata positiva al tampone e avevano trascorso la quarantena in isolamento domiciliare.