Andreas Muller ha scritto una replica al vetriolo contro un utente che aveva insultato il suo cane.

Andreas Muller è finito nell’occhio del ciclone per la sua risposta a una fan che aveva insultato il suo cane. Qualcuno sui social lo ha accusato di essersi “montato la testa” da quando si è fidanzato con l’insegnante di Amici Veronica Peparini.

Andreas Muller: la polemica

Un utente ha commentato via social una story di Andreas Muller di cui era protagonista la cagnolina del ballerino. “Bruttissimo”, ha scritto l’utente. Il ballerino ha prontamente risposto, ma la sua replica ha decisamente infastidito il pubblico dei social: “Poraccia, lei merita più di te di stare al mondo”, ha scritto il ballerino. Molti dei suoi fan sui social hanno ritenuto alquanto esagerata questa risposta, e non hanno mancato di farglielo notare: “Da quando sta con la Peparini si è montato troppo”, ha osservato qualcuno, menzionando il rapporto tra il ballerino e l’insegnante di Amici Veronica Peparini.

Anche in questo caso il ballerino ha replicato, ma è fuor di dubbio che la questione abbia sollevato una vera e propria bufera sui social. Lui e Veronica Peparini sono usciti allo scoperto solo di recente, e per il resto hanno vissuto la loro liaison con il massimo riserbo.

La coreografa e ballerina era sposata con Fabrizio Prolli, padre dei suoi due figli Daniele e Olivia. L’amore tra lei e il ballerino è stato travolgente, e benché i due abbiano ben 25 anni di differenza sembra che l’età non abbia rappresentato un ostacolo alla loro storia d’amore. Veronica Peparini non ha escluso anche di avere un altro figlio un giorno insieme al ballerino: “Io ho già due bambini, ma so che per Andreas sarebbe un’esperienza bellissima.

Un figlio sarebbe qualcosa di nostro che ci unirebbe ancora di più”, ha detto.