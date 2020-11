Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, sono stati paparazzati per le vie di Milano col piccolo Santiago.

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, e ora che le presentazioni in famiglia sono avvenute, la showgirl è stata sorpresa a Milano con la nuova fiamma e suo figlio, il piccolo Santiago.

Belen, Antonino e Santiago

Come una vera e propria famiglia Belen e Antonino Spinalbese trascorrono un pomeriggio all’aria aperta con il piccolo Santiago, che a quanto pare avrebbe iniziato a considerare il nuovo compagno della madre come un membro della famiglia a tutti gli effetti. Tra giochi al parco ed effusioni, anche Belen e Antonino sembrano essere a proprio agio ora che hanno deciso di non nascondersi più.

La liaison è iniziata durante l’estate a Ibiza, ma ben presto i due sono usciti allo scoperto. Belen avrebbe deciso di non tenere nascosta la liaison con il giovane hair stylist anche per evitare le attenzioni insistenti dei paparazzi, curiosi di saperne di più sulla vita privata della showgirl ora che la sua storia d’amore con Stefano De Martino è naufragata per la seconda volta. I due si sono detti addio dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, e il ballerino nel frattempo è stato pizzicato con la top model Mariacarla Boscono (sua presunta nuova fiamma).

I due non hanno spiegato i motivi del loro secondo addio, ma avrebbero deciso di mantenere un rapporto pacifico per il bene del figlio Santiago, molto legato ad entrambi i genitori. Il ballerino si è trasferito in un nuovo appartamento non troppo lontano da quello della sua ex moglie, così da vedere più spesso suo figlio.