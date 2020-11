Ballando per le Stelle sta per finire, ma il futuro professionale di Elisa Isoardi sembra essere incerto.

Ballando con le Stelle è quasi giunto alla fine, ma il futuro lavorativo di Elisa Isoardi è in bilico. Il suo nuovo programma televisivo è a rischio. La sua esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci è stata molto intensa e non è andato tutto bene come sperava.

I problemi fisici che hanno colpito lei e il suo insegnante Raimondo Todaro hanno reso il percorso particolarmente travagliato. Cosa ne sarà del futuro della conduttrice?

Programma di Elisa Isoardi

Una volta finita questa esperienza, c’erano nuovi progetti all’orizzonte per Elisa Isoardi. La donna doveva iniziare a condurre nel 2021 la trasmissione di medicina Check-up, in onda ogni sabato mattina su Rai 1. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, però, pare che per la conduttrice non si realizzerà questa nuova conduzione.

Per il momento si tratta solo di voci, ma il nuovo progetto sembra essere a rischio. Rimane, quindi il dubbio, su chi sarà realmente la conduttrice della trasmissione dedicata alla medicina. Intanto, la Isoardi si gode la finale di Ballando con le Stelle, sperando di riuscire a vincere.

La conduttrice sta lavorando duramente e le sue esibizioni sono state molto apprezzate, soprattutto quella dello scorso sabato, che le ha permesso di conquistare pubblico e giuria e di arrivare in finale.

Questa settimana gli allenamenti saranno ancora più intensi, per riuscire ad ottenere un risultato eccellente in vista della finale. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro continuano ad allenarsi e a mostrare le loro emozioni e il loro lavoro sui profili social. La coppia è stata fortunatamente ripescata nel corso dell’ultima puntata andata in onda. I due si erano ritirati dal programma qualche settimana fa perché la conduttrice aveva avuto un problema alla caviglia.

Ora sono pronti a ritornare in gara in quella che è senza dubbio una puntata decisiva.