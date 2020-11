Gf Vip, la bomba di Selvaggia Roma su Andrea Zelletta.

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, tutti gli equilibri sono saltati. Protagonista assoluta dell’ultima settimana è, sicuramente, Selvaggia Roma. L’influencer romana, nonostante sia entrata appena una settimana fa, pare già sia invisa a gran parte degli altri inquilini della casa di Cinecittà.

L’ex concorrente di Temptation Island, appena varcata la porta rossa, ha subito sganciato alcune piccole bombe sui concorrenti. In particolare, Selvaggia ha rivelato di aver avuto dei piccoli flirt, con correlati baci passionali, sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock, il fratello di Mario Balotelli. La Roma ha poi avuto, proprio nelle ultime ore, un acceso scontro con un altro pezzo grosso del cast del Grande Fratello: Elisabetta Gregoraci. Proprio in questa occasione, alcuni utenti del web e varie testate e blog hanno percepito un dettaglio abbastanza particolare.

Il segreto di Selvaggia Roma

Nel corso della accesa discussione tra le due donne, tutti gli altri cercavano di placare gli animi. In particolare, a mettersi in mezzo, è stato Andrea Zelletta, molto amico sia di Elisabetta che di Pierpaolo. Probabilmente infastidita dalla sua intromissione, Selvaggia, mentre parlava con Stefania Orlando, ha fatto intendere alcune cose proprio sull’ex tronista di uomini e donne. A riportare per intero il discorso di Selvaggia è stato il blog Isa e Chia.

“Mi devo sentire dire da Andrea… parli te di rispetto, di cose che manco voglio dir niente… I like, I commenti. I messaggi privati!”. Insomma, sembra proprio che nelle prossime ore un altro caso scoppierà nella casa del Grande Fratello Vip.

.