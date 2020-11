Il racconto di Tommaso Zorzi riferito a Selvaggia Roma ha letteralmente sconvolto i Vipponi: ecco cos'ha rivelato l'influencer milanese

Tommaso Zorzi è spesso e volentieri al centro delle dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Così, dopo un breve momento di down emotivo, il popolare influencer milanese è tornato in forma raccontando un aneddoto davvero particolare sull’amica e compagna di gioco Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma accusata di furto

Il gieffino ha di fatto riferito ai suoi coinquilini un gossip che risale alla scorsa estate e che aveva visto come protagonista proprio la nuova entrata della Casa di Cinecittà. Tommaso ha dunque parlato della tremenda frecciata di Eliana Michelazzo su Instagram rivolta proprio alla blogger capitolina, dove sosteneva che Selvaggia le rubava i vestiti. L’ex manager di Pamela Prati aveva anche portato come esempio un paio di pantofole di Louis Vuitton, a suo dire sottrattele proprio dall’ex volto di Temptation Island.

A confermare il gossip a Zorzi sarebbe stato peraltro anche Giacomo Urtis. Qualche mese fa, del resto, la stessa Michelazzo aveva pubblicamente accusato Selvaggia Roma di essere una ladra, sostenendo come le avesse portato via da casa molti abiti e accessori alla moda. L’ingresso al Gf Vip 5 di Selvaggia deve dunque aver risollevato vecchi rancori tra le due ex amiche, portando sempre Eliana a rivelare solo qualche giorno fa anche il vero nome della gieffina.