GF Vip, Adua ha paura che Julian l’abbia lasciata: “Qualcosa non va”

Adua Del Vesco si è sfogata al GF Vip manifestando le sue paure nei confronti del fidanzato Julian Condor.

Al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha espresso la sua paura di esser stata lasciata dal fidanzato Julian Condor, di cui non avrebbe avuto più notizie. Il fidanzato dell’attrice ha registrato un messaggio esprimendosi sulla vicenda.

Adua: la paura di essere lasciata

Adua Del Vesco ha iniziato a temere che il fidanzato Julian, alias Giuliano Condorelli, abbia deciso di lasciarla per qualcosa da lui visto al GF Vip o per qualche gossip proveniente dall’esterno. Non avendo ricevuto notizie dal fidanzato né dai suoi genitori, l’attrice si è sfogata esprimendo le sue paure agli altri concorrenti: “Perché non si fa sentire? Non mi sta mandando nessun segno. Anche i miei genitori non mi hanno detto nulla di lui.

Forse c’è qualcosa che non va”, ha dichiarato l’attrice, che sentirebbe molto la mancanza del fidanzato.

Al Grande Fratello Vip Adua ha più volte parlato di quanto Julian Condor le sia stata accanto, sostenendola anche nei momenti più bui della sua vita. I due fidanzati hanno già avuto occasione di vedersi una volta al GF Vip, e pertanto Julian non è stato invitato nuovamente nella Casa del reality show. Sui social, a poche ore dallo sfogo di Adua, il ragazzo ha registrato un video per chiarirsi con i fan e i telespettatori: “Se non mi avete visto al GF è perché non mi è stato permesso.

(…) Purtroppo non mi permettono di andare. (…) La nostra relazione è tutto ok. Spero che lei se ne renda conto e torni ad avere lucidità. Non voglio creare polemiche o attaccare altri, lei saprà uscire da situazioni dov’è adesso. Però ripeto che sono tranquillo sulla nostra storia”, ha dichiarato via social.