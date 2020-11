Al Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck si è sfogata contro Stefania Orlando, colpevole di averla votata per la nomination.

Dopo essersi scagliata contro Giulia Salemi e Adua Del Vesco Patrizia De Blanck si è scagliata anche contro la conduttrice Stefania Orlando, colpevole come le prime due di averla mandata in nomination.

Patrizia contro Stefania: i motivi

Patrizia De Blanck non ha preso affatto bene di esser stata votata da tre delle sue colleghe al GF Vip, e ovviamente non ha mancato – con il suo solito temperamento – di farlo loro sapere.

Dopo essersi infuriata con Giulia Salemi (new entry di questa quinta edizione) e aver preso a male parole Adua Del Vesco, la contessa si è sfogata anche con Stefania Orlando, arrivando persino a dire che una volta uscita dal reality show le farà terra bruciata attorno. “Tu amica mia non lo sarai mai più (…) Anzi ringrazia che quando esco da qua, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito”, ha detto la contessa nel suo sfogo al vetriolo.

Vai, vai a fare terra bruciata a @stefyorlando , vai tesoro…puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciato attorno…e Twitter è il mondo quello vero. #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) November 19, 2020

Come sempre in difesa di Stefania Orlando è accorso il suo compagno, b, che ha scritto un post al vetriolo contro la Contessa. Già nei giorni scorsi Gianlorenzi si era detto infastidito per le parole usate da Patrizia De Blanck contro la sua compagna, e stavolta a quanto pare l’uomo avrebbe deciso di non mandarle di certo a dire.

Anche i fan sui social non hanno preso bene i commenti di Patrizia nei confronti di Stefania, e chissà se questo influirà in qualche modo sulla nomination del GF Vip.