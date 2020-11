Giacomo Urtis non ha nascosto di aver fatto uso della chirurgia plastica, e rispetto al passato è praticamente irriconoscibile.

Giacomo Urtis è noto a tutti per la sua fama di “chirurgo estetico dei vip” ed è chiaro che anche lui in prima persona si è sottoposto a qualche intervento di chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto. Rispetto ad alcuni anni fa il chirurgo sarebbe praticamente irriconoscibile.

Giacomo Urtis ieri e oggi: le foto

Grazie alla chirurgia plastica Giacomo Urtis ha cambiato profondamente il proprio aspetto e, secondo i numerosi fan del GF Vip che hanno iniziato a interessarsi a lui da quando ha varcato la soglia della porta rossa, oggi il chirurgo plastico dei vip sarebbe praticamente irriconoscibile rispetto al passato.

In tanti sui social hanno accusato Giacomo Urtis di aver abusato della chirurgia plastica, e del resto accuse simili erano giunte al chirurgo anche quando il Ken umano, Rodrigo Alves, aveva svelato che avrebbe cambiato genere sottoponendosi ad altri interventi. L’ex volto del GF Vip aveva affermato proprio che si sarebbe recato da Giacomo Urtis per alcuni dei suoi interventi, e sui social si era scatenata una valanga di critiche per via del suo aspetto.

In seguito Rodrigo ha subito comunque l’intervento, finendo col diventare “Jessica Alves” e dicendo addio alla sua vecchia vita.

I due hanno avuto una liaison, e lo stesso Giacomo Urtis ha affermato: “Per me è stato un trauma e lo sto aiutando in questo suo percorso anche per esorcizzare il fatto che Rodrigo non ci sarà più e ci sarà un’altra persona.”