Informazioni inedite sul passato di Giacomo Urtis sono emerse nelle ultime ore: le rivelazioni sulla vita sentimentale del chirurgo dei Vip

Giacomo Urtis è l’ultimo in ordine di tempo a essere entrato nella casa del Grande Fratello come ospite. Il noto chirurgo dei Vip ha infatti ricevuto il compito di far emergere di tanto in tanto un gossip, vero o presunto, riferito agli altri concorrenti del reality di Canale 5.

A mettere in circolo dei nuovi pettegolezzi su di lui, ad ogni modo, ci ha pensato recentemente la nota opinionista e blogger Deianira Marzano, la quale ha rivelato un vero e proprio “segreto” relativamente allo stato sentimentale del dottore.

Nelle scorse ore Giacomo si è trovato a raccontare a Rosalinda Cannavò, ultima “vittima” dei suoi pericolosi rumors, di essere stato fidanzato a lungo con una donna mentre frequentava anche un uomo.

Urtis, del resto, non ha mai fatto mistero di essere bisessuale, ma secondo Deianira sotto a questa confessione si celerebbe ben altro.

Secondo quanto affermato dalla Marzano nelle sue Ig Stories, Giacomo Urtis sarebbe stato addirittura sposato con tale donna per ben tre anni! L’influencer e il medico sono infatti amici, pertanto è altamente probabile che sia stato proprio lui a confidarle questa cosa qualche tempo fa.

La donna, che risponderebbe al nome di Rudy, non farebbe parte del mondo dello spettacolo. A riprova del suo scoop, Deianira ha anche parlato di un certificato di convivenza! Cosa succederà nella prossima diretta di venerdì 20 novembre 2020? Alfonso Signorini insieme al Grande Fratello indagheranno meglio sulla questione? Non resta che attendere la puntata per vedere se il doc dovrà aprirsi anch’egli al pettegolezzo!