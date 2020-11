Iva Zanicchi: “Il Covid? L’ho preso a un raduno familiare proibito”

Iva Zanicchi, da poco guarita dal Coronavirus, ha svelato di esser stata contagiata durante un raduno di famiglia.

Iva Zanicchi ha finalmente lasciato l’ospedale dove era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni a causa del Coronavirus. La cantante ha rivelato come sarebbe stata contagiata.

Iva Zanicchi e il Covid

Finalmente Iva Zanicchi ha potuto tirare un sospiro di sollievo: dopo intense settimane di preoccupazione, la cantante è guarita dal Coronavirus e ha lasciato l’ospedale.

Come lei sono stati contagiati anche suo marito e sua sorella, e la stessa cantante ha svelato come avrebbero fatto a contagiarsi visto che già si trovavano in isolamento nella sua villa in Brianza. La Zanicchi ha dichiarato che, in occasione della cresima di suo nipote, avrebbero organizzato in casa un “raduno familiare”: “Ha presente quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella.

Per primi sono stati male mia figlia con mio genero, dopo due giorni eravamo tutti malati”, ha confessato la cantante.

Benché la preoccupazione per le sue condizioni se la sua finalmente potuta lasciare alle spalle, Iva Zanicchi continuerebbe ad essere preoccupata per suo fratello che, oltre ad essere risultato positivo al Coronavirus, avrebbe avuto delle malattie pregresse. La cantante non ha smesso di aggiornare i fan sulle sue condizioni una volta uscita dall’ospedale, e in tanti si sono riversati sui social con messaggi d’affetto e auguri nei suoi confronti.

In tanti si chiedono se la cantante fornirà aggiornamenti anche sugli altri componenti della sua famiglia che si sono ammalati.