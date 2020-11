Manuel Galiano prossimo ingresso del GF Vip? La risposta ai fan

Manuel Galiano entrerà nella casa del Grande Fratello Vip a breve? Alcuni fan lo hanno chiesto direttamente a lui, che ha immediatamente risposto.

Secondo i rumor in circolazione uno dei prossimi volti a varcare la soglia della porta rossa al GF Vip potrebbe essere quello di Manuel Galiano, che sui social ha alimentato i dubbi e le speranze dei fan.

Manuel Galiano al GF Vip?

Da settimane circolano voci circa una presunta e imminente partecipazione di Manuel Galiano al reality show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ha promesso che nel solo mese di dicembre entreranno ben 9 nuovi personaggi nella casa più spiata d’Italia, e tra questi potrebbe esserci proprio l’ex volto di Uomini e Donne. Quando la voce ha iniziato a circolare, molti fan hanno chiesto al diretto interessato se fossero vere e Galiano ha fornito loro delle risposte che non hanno fatto altro che alimentare ulteriori dubbi.

“A quando il GF?” ha chiesto un fan, e Manuel ha risposto: “Non chiedetelo a me”. Insomma, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi sembrerebbe aver lasciato aperta una porta alla possibilità di prendere parte al reality show, e in tanti si chiedono se sia vero.

Per il momento tra i nuovi ingressi confermati c’è quello di Cristiano Malgioglio, che dopo i rumor circolati in rete ha annunciato personalmente di essere pronto a varcare per la seconda volta la soglia della porta rossa.

In tanti si chiedono invece quale sarà il concorrente gay che avrebbe fatto perdere la testa a Tommaso Zorzi e il cui ingresso nel reality show è stato anticipato da Alfonso Signorini.