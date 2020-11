Diventata mamma da pochissimi giorni, Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi, ha dato alla luce la piccola Blu Jerusalema. Con 27 anni di differenza l’uno dall’altra, i due sembrano assolutamente innamorati, godendosi appieno la loro nuova vita. Documentando quasi ogni loro momento quotidiano sui social, la modella ha così voluto rivelare gli effetti della gravidanza sul suo corpo, mostrandosi senza remore con tanto di pancetta e smagliature.

Visualizza questo post su Instagram

2 weeks Postpartum 💙 I gained about 10 kg during pregnancy and I’m slowly going back to “normal.” My body is processing everything! it’s still very different than before. I have the stitches from the c-section, I don’t feel half of my belly yet, and I got some stretch marks around my boobs. It’s a long process of recovering and I’m taking it slowly. I’m actually eating healthier than how I eat during my pregnancy (because Blu didn’t like any greens🤣) and I’m using a shapewear my doctor recommended to help with recovery after surgery. It might sound cliche, but I’m still in awe of what our bodies can do for us. I’m enjoying every single thing, and loving my body even more than before.

EDIT: the dark line on my belly is the pregnancy line called: “The linea nigra” it goes away with time, it’s not my c-section 😉

————

2 semanas después del parto 💙 Aumenté alrededor de 10 kg durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la “normalidad” ¡mi cuerpo todavía está procesando todo! Y sigue muy diferente que antes. Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos. Pero es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma. De hecho, estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo (porque a Blu no le gustaban las verduras) y uso una faja que me recomendó mi médico para ayudarme con la recuperación. Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes.

EDIT: la linea en mi barriga es la línea negra o línea Alba, del embarazo, se va con el tiempo, no es mi cicatriz de cesárea, gracias a Dios 😳

Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)