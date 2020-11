Barbara D’Urso con Francesco Oppini da piccolo: la foto

Sui social è spuntato uno scatto in cui Barbara D'Urso è ritratta insieme al figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, ancora bambino.

Proprio Alba Parietti ha condiviso sui social uno scatto in cui suo figlio, Francesco Oppini, è ritratto ancora bambino insieme alla conduttrice Barbara D’Urso.

I due nello scatto sono ritratti al mare, probabilmente durante una vacanza fatta insieme dalle due celebri donne in passato. Oggi Francesco Oppini è un noto commentatore sportivo, e inoltre è entrato nella casa del GF Vip (dove spesso le dinamiche tra i personaggi sono state proprio commentate da Barbara D’Urso in persona).

Sembra che i rapporti tra la Parietti e la D’Urso non siano stati sempre rose e fiori: la showgirl tra le altre cose avrebbe ammesso di aver accettato di andare nei salotti tv della conduttrice unicamente perché avrebbe “delle ville da mantenere”. Nei programmi di Barbara D’Urso Alba Parietti è spesso chiamata in veste di opinionista, e proprio in uno di questi programmi si era scagliata apertamente contro suo figlio dopo le frasi sessiste da lui pronunciate al Grande Fratello Vip.

Oggi la showgirl e Francesco Oppini hanno un ottimo rapporto, e più volte i due si sono dedicati parole d’affetto e messaggi d’amore mentre lui era all’interno del reality show condotto da Signorini.